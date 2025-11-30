Логотип РИА URA.RU
Челябинский «Трактор» взял на просмотр вратаря Лозебникова из Тюмени

30 ноября 2025 в 13:48
«Трактор» подписал пробный контракт с вратарем Лозебниковым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский «Трактор» подписал пробный контракт с 27-летним Дмитрием Лозебниковым родом из Тюмени. Об этом заявила пресс-служба ХК «Трактор».

«Пробный контракт подписан с Дмитрием Лозебниковым. Хоккеист родился 15 января 1998 года в Тюмени. Вратарь пройдет просмотр в „Тракторе“», — сообщили в пресс-службе клуба. ⠀

Голкипер Лозебников пройдет просмотр в «Тракторе»

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Свой дебютный матч в КХЛ голкипер провёл в сезоне 2022/2023 за «Амур» против «Торпедо».  В 2024 году в результате обмена между клубами вратарь перешел в новосибирскую «Сибирь», однако покинул команду спустя год, так и не сыграв за нее ни одного матча.

Это решение клуба последовало после недавнего расторжения контракта с канадским голкипером Крисом Дригером. Ранее в хоккейных telegram-каналах писали, что заменой Дригеру может стать  немецкий вратарь Хенрик Хеукеланд.

