Челябинский «Трактор» взял на просмотр вратаря Лозебникова из Тюмени

«Трактор» подписал пробный контракт с вратарем Лозебниковым
Челябинский «Трактор» подписал пробный контракт с 27-летним Дмитрием Лозебниковым родом из Тюмени. Об этом заявила пресс-служба ХК «Трактор».
«Пробный контракт подписан с Дмитрием Лозебниковым. Хоккеист родился 15 января 1998 года в Тюмени. Вратарь пройдет просмотр в „Тракторе“», — сообщили в пресс-службе клуба. ⠀
Голкипер Лозебников пройдет просмотр в «Тракторе»
Свой дебютный матч в КХЛ голкипер провёл в сезоне 2022/2023 за «Амур» против «Торпедо». В 2024 году в результате обмена между клубами вратарь перешел в новосибирскую «Сибирь», однако покинул команду спустя год, так и не сыграв за нее ни одного матча.
Это решение клуба последовало после недавнего расторжения контракта с канадским голкипером Крисом Дригером. Ранее в хоккейных telegram-каналах писали, что заменой Дригеру может стать немецкий вратарь Хенрик Хеукеланд.
