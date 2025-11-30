Челябинский «Трактор» взял на просмотр вратаря Лозебникова из Тюмени

Свой дебютный матч в КХЛ голкипер провёл в сезоне 2022/2023 за «Амур» против «Торпедо». В 2024 году в результате обмена между клубами вратарь перешел в новосибирскую «Сибирь», однако покинул команду спустя год, так и не сыграв за нее ни одного матча.