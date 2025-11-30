«Я разбогатею, чтоб ты не мыла полы»: как мамы выращивают успешных тюменских политиков

Как тюменские випы выбились «наверх» благодаря матерям Фото: Карина Ванеш © URA.RU

У большинства успешных политиков Тюмени было суровое детство. В День матери известные депутаты поделились с URA.RU откровенными воспоминаниями о том, как мамы повлияли на их становление и воспитали одних из самых влиятельных людей Тюменской области.

Владимир Пискайкин и его мама Фото: Личный фотоархив Владимира Пискайкина

Один из самых богатых и известных людей региона Владимир Пискайкин, лидер «Справедливой России», рассказывает, что рано потерял отца. Маме приходилось работать сразу в нескольких учреждениях. Днем была воспитателем, вечером мыла полы. Бедственное положение сподвигло его стать успешным.

-Однажды вернувшись домой после школы я сказал маме: когда я вырасту, я встану на ноги и тебе больше не придётся мыть полы в подъездах, тебе не придется считать копейки, просить в долг. Я осознал свою ответственность, серьезно взялся за учебу, спорт, дальше техникум, армия, бизнес, а уж потом, когда научился что-то реально создавать, строить, производить, пошел в политику.

Продолжение после рекламы

Мама председателя комитета по соцполитике облдумы Ольги Швецовой с детства приучала ее к труду. Депутат рассказывает: «мама Нина Андреевна была агрономом. С ней невозможно было выйти в магазин, сразу подходили люди и спрашивали совета, как правильно посадить яблоню, какие сорта лучше приживаются и так далее. Она приносила с работы огромные холщовые мешки семян, мы вырезали из бумаги пакетики, клеили их, наполняли семечками. Мы вносили вклад в семейный бюджет, и было чувство гордости за это».

Ольга Швецова с мамой Ниной Андреевной Фото: Личный фотоархив Ольги Швецовой

— Если ваши мамы живы, позвоните, напишите, найдите возможность встретиться даже через огромные расстояния, обнимите и скажите, как сильно вы их любите, — призывает депутат.

Одна из самых влиятельных женщин Тюмени, председатель бюджетного комитета облдумы, доктор сельскохозяйственных наук Оксана Величко благодаря маме разбирается не только в финансах региона, но и в засоле огурцов, и в борщах, и в целом в домашнем хозяйстве.

Оксана Величко благодарна маме за любовь и поддержку Фото: Личный фотоархив Оксаны Величко

Но главное, что привила Оксане Александровне мама — это внутренние качества. «С детства я знала, что дома меня любят и ждут. С победой или с неудачей — без разницы, одинаково. Родительская любовь была без условий и главный человек в ней, конечно мама. И мне повезло расти в такой атмосфере. Она научила быть искренней и уметь прощать.

Другой депутат облдумы Иван Вершинин признается, что до сих пор считает себя «маменькиным сынком». Он советуется с ней даже по политическим вопросам. «Мнение мамы для меня всегда важно. Она начитанный и образованный человек. Я могу посоветоваться с ней и по политическим делам, она всегда в повестке», -- говорит Вершинин.

Для Ивана Вершинина мама - настоящий авторитет Фото: Фотоархив Ивана Вершинина

А коллеге Вершинина по фракции ЛДПР Артему Зайцеву всегда приходилось доказывать маме, чего он стоит. По его мнению, это и сделало его успешным политиком. «Я оптимист, а мама пессимист. Я говорил ей, что пойду в политику, а она переживала, отговаривала. Предлагала идти на завод. Я все время в хорошем смысле доказывал маме, что я могу. Она — мой мотиватор», — рассказал депутат.

Влиятельный депутат гордумы Сергей Морев сравнивает свою маму с семейным компасом. По его словам, она всегда доказывала ему, что нет ничего невозможного.

Сергей Морев: «жизнь моей мамы - это история большой любви» Фото: Личный фотоархив Сергей Морева

— Она научила нас верить в себя, с оптимизмом смотреть на жизнь, ценить труд и видеть хорошее в каждом дне. Она не только воспитала своих детей, но и стала замечательной бабушкой для внуков. Теперь мы уже ждем правнуков, чтобы под мудрым и чутким руководством своей бабушки они тоже получили путевку в жизнь, — говорит политик.

Продолжение после рекламы

Лидера реготделения «Новых людей» Александра Яковенко мама научила терпению и пониманию. Любовь Кузьминична работала учителем, и каждый вечер, когда все люди отдыхали, проверяла тетради. «Моя мама не только учитель в школе, но и учитель по жизни. Она подала мне пример, как вести себя в обычной жизни, общаться с людьми», — сказал политик.

Мама Александра Яковенко Любовь Кузьминична передала сыну терпение и трудолюбие Фото: Личный фотоархив Александра Яковенко

Своей историей с URA.RU поделился один из самых успешных молодых политиков региона — Владимир Сбитнев. В свои 29 лет он уже депутат гордумы Тюмени и зампред федеральной «Молодой Гвардии». Трудолюбие и упорство ему привила мама

«С детства она не давала мне лениться, прививала стремление к знаниям и умение быть гибким. Ещё со школьной скамьи она учила меня добиваться результата. Научила, что из любой ситуации есть выход. Я думаю мой успех и сформировали эти главные качества: ничего не боятся, идти до конца, находить выходы из любых ситуаций, даже если они кажутся неразрешимыми», — рассказывает политик о маме Любови Геннадьевне.