В Тюменскую область придет потепление до +3 градусов
В ночь также ожидаютсям плюсовые температуры
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории Тюменской области днем 30 ноября ожидается ожидаются плюсовые температуры. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 30 ноября прогнозируется температура воздуха -2, +3 градуса», — сообщается на сайте управления. При этом в ночь также прогнозируются плюсовые температуры — до -4, +1 градуса.
Синоптики обещают тюменцам местами небольшие осадки и гололед. Ветер западный 6-11 метров в секунду. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!