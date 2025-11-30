Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюменскую область придет потепление до +3 градусов

30 ноября 2025 в 06:15
В ночь также ожидаютсям плюсовые температуры

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Тюменской области днем 30 ноября ожидается ожидаются плюсовые температуры. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 30 ноября прогнозируется температура воздуха -2, +3 градуса», — сообщается на сайте управления. При этом в ночь также прогнозируются плюсовые температуры — до -4, +1 градуса.

Синоптики обещают тюменцам местами небольшие осадки и гололед. Ветер западный 6-11 метров в секунду. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.

Следующий материал