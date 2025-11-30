Онлайн или по телефону: где тюменцы могут получить бесплатную психологическую помощь

Получить помощь можно не встречаясь со специалистом лично Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени и области существуют службы, где жители могут бесплатно и анонимно получить психологическую помощь в сложных ситуациях. Пообщаться со специалистами можно по телефону, или в социальных сетях. Куда обращаться — в материале URA.RU.

Консультация психолога

В региональном центре семья существует услуга, при которой написать психологу и поговорить с ним можно через «ВКонтакте». Онлайн-чат предназначен для снятия острого стресса, стабилизации эмоционального состояния и предоставления рекомендаций в кризисных ситуациях.

Анонимный «телефон доверия»

Такая услуга действует на базе Областной клинической психиатрической больницы. Звонки принимают по номерам 8 (3452) 50-66-43 (круглосуточно) или 8-800-220-8000. Обратившимся гарантируют анонимность и конфиденциальность.

Психологическая помощь детям