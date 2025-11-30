Губернатор Моор поздравил тюменок с Днем матери и признался в благодарности маме

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем матери, назвав его самым теплым и близким праздником. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Материнская любовь сопровождает человека всю жизнь. Она поддерживает, когда трудно, вселяет уверенность, помогает подниматься после любых испытаний», — подчеркнул Моор.

Губернатор выразил благодарность своей матери, отметив, что ее мудрость, забота и терпение помогли ему пройти большой путь и достичь поставленных целей. Он призвал жителей региона обнять своих матерей, если есть такая возможность, и сказать им все теплые слова.