Стал известен последний учебный день для школьников в 2026 году
Раннее окончание учебы никак не скажется на каникулах учеников, отметил Якимов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Последний учебный день в школах России в 2026 году перенесен на 26 мая вместо традиционного 31 числа. Об этом сообщил директор Лицея МПГУ Игорь Якимов.
«С 2026 года последним учебным днем будет 25 мая при обучении по триместрам и 26 мая — при обучении по четвертям», — сообщил Якимов. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что в 2026 году продолжительность каникул не изменится по сравнению с предыдущими периодами. Это подтверждается утвержденными календарными учебными графиками. В соответствии с распоряжением Минпросвещения РФ начало каникул запланировано на 26 или 27 мая, что позволит школам должным образом подготовить пункты проведения экзаменов.
Также, в соответствии с приказом образовательного ведомства, продолжительность каникул не может составлять менее семи календарных дней подряд. Годовой объем времени, отведенного на отдых учащихся, должен достигать 30 дней, причем летний период отдыха должен составлять не менее восьми недель.
