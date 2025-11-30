Трамп дал оптимистичный прогноз по украинским переговорам
Трамп заявил о хороших шансах на сделку по Украине
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей касательно ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Об этом политик заявил в ходе разговора с представителями прессы.
«Есть хороший шанс. На заключение сделки», — сказал он журналистам. В своем кратком комментарии глава Белого дома подтвердил наличие возможностей для урегулирования украинского конфликта, акцентировав внимание на вероятности успеха в этом вопросе.
Ранее URA.RU сообщало, что украинская делегация отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским о результатах переговоров в США. Руководитель делегации Рустем Умеров сообщил о ключевых темах, договоренностях и общем конструктиве диалога. Зеленский отметил, что обсуждения были откровенными и направленными на защиту суверенитета и национальных интересов Украины.
