Трамп дал оптимистичный прогноз по украинским переговорам

Трамп заявил о хороших шансах на сделку по Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей касательно ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Об этом политик заявил в ходе разговора с представителями прессы.

«Есть хороший шанс. На заключение сделки», — сказал он журналистам. В своем кратком комментарии глава Белого дома подтвердил наличие возможностей для урегулирования украинского конфликта, акцентировав внимание на вероятности успеха в этом вопросе.