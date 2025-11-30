В ДНР отключили электричество в котельной и школе
01 декабря 2025 в 03:50
В городском округе Макеевка произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались шесть трансформаторных подстанций, одна котельная, одна школа, один детский сад и 906 бытовых абонентов (населенные пункты Межевое и Высокий). Об этом сообщили в Донецкэнерго.
