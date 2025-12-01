Аэропорт Краснодара закрыт из-за атаки ВСУ
01 декабря 2025 в 06:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Краснодаре введен план "Ковер". Мера была принята из-за беспилотной атаки Украины. Местный аэропорт Пашковский временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщила Росавиация.
