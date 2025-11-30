Логотип РИА URA.RU
Трамп провел оперативное совещание с Рубио и Уиткоффом по поводу Украины

01 декабря 2025 в 03:27
Переговоры по Украине назвали продуктивными

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Оно было посвящено встрече с представителями Киева.

«Да, я разговаривал с Рубио и Уиткоффом. Они хорошо справляются», — сказал Трамп журналистам.

Ранее в Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

