От новой системы утильсбора до цифрового паспорта: что изменится в жизни россиян с декабря 2025 года

С 1 декабря вступают в силу новые правила расчета утильсбора Фото: Игорь Пантин © URA.RU

С декабря 2025 года в России начнет действовать ряд новых законов, которые окажут существенное влияние на права и интересы как обычных граждан, так и предпринимательского сообщества. Среди ключевых изменений — повышение ставки утилизационного сбора для импортируемых автомобилей, а также введение более строгих мер контроля в отношении застройщиков. Какие законы вступят в силу в декабре — в материале URA.RU.

Расчет утильсбора

С 1 декабря начнет действовать обновленная система расчета утильсбора. Согласно новым правилам, величина сбора будет определяться исходя из мощности двигателя транспортного средства. Базовая ставка установлена в размере 20 тысяч рублей, однако итоговая сумма будет рассчитываться с учетом коэффициента, который зависит от количества лошадиных сил.

Для автомобилей с мощностью двигателя до 160 л. с. сохранится возможность уплаты льготных ставок — 3 400 или 5 200 рублей. В то же время владельцы автомобилей с более мощным двигателем (свыше 160 л. с.) будут оплачивать утильсбор по ставкам, сопоставимым с теми, которые применяются для бизнес-клиентов, — от 1 до 1,5 миллиона рублей и выше.

Продолжение после рекламы

Кроме того, для ввоза автобусов, предназначенных для междугородних и международных перевозок, потребуется предоставить документ от Министерства транспорта. Он должен подтверждать целевое использование транспортного средства.

Кредитный рейтинг банков

Теперь банки смогут участвовать в распределении государственных финансовых ресурсов только при условии наличия у них кредитного рейтинга, который будет соответствовать минимальному порогу по национальной шкале. Так, минимальный требуемый рейтинг должен составлять: «AA-(RU)» согласно шкале АКРА, «ruАА-» по шкале «Эксперта РА», «AA-.ru» по шкале «Национальных Кредитных Рейтингов» и «АА-|ru|» по шкале «Национального Рейтингового Агентства». Эта мера призвана укрепить стабильность финансовой системы.

Внедрение цифровых паспортов

Реализуется второй этап программы внедрения цифрового паспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

Помимо прочего, с декабря в России стартует второй этап реализации программы по внедрению цифрового паспорта. С его помощью граждане смогут подтверждать свою личность в банках и иных финансовых организациях — при личном обращении и при условии, что ранее они прошли процедуру идентификации в учреждении. При этом цифровой паспорт не станет полной заменой бумажного: в ситуациях, которые предусмотрены федеральным законодательством или нормативными документами Банка России, по-прежнему будет необходим оригинал документа на бумажном носителе.

Сбор биометрии у иностранцев

С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года в рамках эксперимента на пограничных пунктах будет осуществляться сбор фотографий и отпечатков пальцев иностранных граждан при их въезде и выезде из страны для создания цифрового профиля. Это нововведение не распространяется на граждан Беларуси, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, работников международных организаций и членов их семей. Иностранцы, пользующиеся правом безвизового въезда, смогут продолжать осуществлять многократные поездки в течение разрешенного периода пребывания, включая период после предоставления биометрических данных.

Использование общедомового имущества

В России вводят должность администратора МКД Фото: Илья Московец © URA.RU

Также вступят изменения в Жилищный кодекс России. Они предусматривают, что для монтажа кондиционеров и антенн, а также для использования чердаков и подвалов потребуется одобрение двух третей собственников жилья. В связи с этим владельцам квартир стоит задуматься о налаживании конструктивного диалога с соседями.

Помимо этого, в стране появится новая должность — администратор многоквартирного дома. В его обязанности будет входить организация собраний собственников, оформление принятых решений, а также взаимодействие с государственной информационной системой ЖКХ и управляющей компанией. Кроме того, с декабря судебные приставы будут обязаны публиковать информацию о делах, связанных со взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Продолжение после рекламы

Продление водительских прав

Срок действия последнего автоматически продленного периода истекает 31 декабря 2025 года. По его окончании будет вновь применяться стандартная процедура замены водительских прав или прохождения медкомиссии для документов с истекшим сроком действия.

Следует обратить внимание, что владельцам водительских прав, срок действия которых завершается до 2026 года, нет необходимости заменять сам документ — срок их действия будет автоматически продлен на три года. Соответствующие изменения будут внесены в электронную базу данных ГИБДД.

Контроль беспроцентных рассрочек

Рынок беспроцентных рассрочек возьмут под строгий контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С декабря также вступит в силу закон, регулирующий предоставление беспроцентных рассрочек и устанавливающий требования к их поставщикам. Цель нововведения — обеспечить защиту прав граждан. Закон предусматривает ограничение максимального срока беспроцентной рассрочки шестью месяцами, а размер штрафов за просрочку платежа не сможет превышать 20% годовых от суммы задолженности. Также будет запрещено взимать с клиентов комиссии и устанавливать дополнительные платежи за услугу.

Участники долевого строительства

В рамках действующего законодательства участники долевого строительства могут воспользоваться правом на отсрочку платежей по исполнительным документам, включая неустойки, пени, штрафы и другие санкции в отношении застройщиков, до конца 2025 года. При подаче соответствующего ходатайства суд обязан предоставить такую отсрочку вплоть до 31 декабря 2025 года, передают «Финансы. Mail.ru».

Отсрочка, ранее предоставленная судебным решением до 30 июня 2025 года на основании правительственного акта, продлевается автоматически до 31 декабря 2025 года без необходимости принятия дополнительных решений. Начиная с 1 января следующего года, процесс взыскания средств с застройщиков за нарушения условий договоров долевого участия будет осуществляться в стандартном порядке, без применения специальных льготных процедур.

Индексация соцвыплат и пенсий

Россияне, которым исполнилось 80 лет в ноябре, получат фиксированную выплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В декабре россияне, отметившие 80-летний юбилей в ноябре, будут получать фиксированную часть страховой пенсии в удвоенном размере. Автоматическое увеличение выплаты с 8 907,70 до 17 815,40 рублей произойдет перед Новым годом без необходимости подачи каких-либо заявлений или документов.