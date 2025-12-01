Раскрыто, сколько территорий ВС РФ освободили за эту осень в зоне СВО

ВС РФ освободили 87 территорий в зоне СВО за три месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За осень 2025 года российские военные освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Такие данные приводит Минобороны РФ. Среди освобожденных территорий — населенные пункты в ДНР, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

«Российские военные за осень освободили в зоне СВО 87 населенных пунктов», — отмечают журналисты ТАСС на основе анализа данных от оборонного ведомства. Причем только в ДНР освобожден 31 населенный пункт. В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта, в Запорожской — 20.

В свою очередь в Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, через который проходили пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Кроме того, в Сумской области была освобождена Юнаковка, которая являлась логистическим центром ВСУ.

