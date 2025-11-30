В США заявили о готовности союзника РФ уйти в отставку
Венесуэльский лидер назвал сроки своего ухода
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил намерение покинуть занимаемую должность в обозримом будущем. Политик озвучил представителям американской стороны конкретные сроки, в которые он готов сложить свои полномочия. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Мадуро заявил представителям США, что готов уйти в отставку. Это произойдет через 18 месяцев», — передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Мадуро попросил президента России Владимира Путина помочь укрепить ПВО Венесуэлы на фоне угрозы со стороны США. Россия заявила, что поддерживает венесуэльский суверенитет и выступает за решение проблем в рамках международного права.
