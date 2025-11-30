В МИД РФ заявили о смене взглядов Зеленского по поводу переговоров
МИД России считает, что кризис на Украине может изменить подход Киева к переговорам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Усиливающийся на Украине кризис может подтолкнуть Киев к пересмотру подхода к переговорам. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Ермак все время разыгрывал партию на развал переговоров», — сказал Мирошник, ссылаясь на главу офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Его слова приводит газета «Известия».
Мирошник связал потенциальное изменение позиции Киева с отставкой Ермака. Мирошник считает, что сейчас у Киева есть возможность выбрать более прагматичный путь, «нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку».
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
