Трамп раскрыл, будет ли встреча Уиткоффа и Путина
Трамп не стал вдаваться в детали будущей встречи Уиткоффа и Путина
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы спецпосланника Стива Уиткоффа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча ожидается в ближайшие дни. Информация об этом появилась после заявления Трампа на борту президентского самолета.
«Когда-то на неделе», — заявил Трамп в ответ на вопрос о времени встречи. Он не назвал точную дату.
Пока нет информации о месте проведения встречи и темах, которые планируется обсудить. Однако ожидается, что переговоры будут касаться ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки.
В Майами 30 ноября прошли переговоры с участием делегации из Украины и представителей Соединенных Штатов Америки. После общения с журналистами государственный секретарь США Марко Рубио дал оценку прошедшей встрече, назвав ее результативной.
