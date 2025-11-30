Логотип РИА URA.RU
Трамп раскрыл, будет ли встреча Уиткоффа и Путина

Трамп: спецпосланник США встретится с Путиным на неделе
01 декабря 2025 в 03:20
Трамп не стал вдаваться в детали будущей встречи Уиткоффа и Путина

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы спецпосланника Стива Уиткоффа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча ожидается в ближайшие дни. Информация об этом появилась после заявления Трампа на борту президентского самолета.

«Когда-то на неделе», — заявил Трамп в ответ на вопрос о времени встречи. Он не назвал точную дату.

Пока нет информации о месте проведения встречи и темах, которые планируется обсудить. Однако ожидается, что переговоры будут касаться ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

В Майами 30 ноября прошли переговоры с участием делегации из Украины и представителей Соединенных Штатов Америки. После общения с журналистами государственный секретарь США Марко Рубио дал оценку прошедшей встрече, назвав ее результативной.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

