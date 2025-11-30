Трамп заявил, что коррупция на Украине осложняет урегулирование конфликта Фото: Official White House / Shealah Craighead

Коррупция является серьезной проблемой для Украины и негативно влияет на переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Ситуация с коррупцией... она не помогает», — подчеркнул президент США, отмечая влияние этого явления на процесс урегулирования ситуации на Украине. Заявление было сделано в ходе общения с журналистами.

Вопрос коррупции неоднократно поднимался в контексте обсуждения политической и экономической ситуации на Украине. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет равносильна воровству и может быть сравнима с коррупционным скандалом в Киеве.

