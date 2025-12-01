В Госдуме нашли способ защитить пенсии россиян от взысканий за долги

Леонид Слуцкий предложил законопроект по защите страховых пенсий от взысканий Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Госдуму хотят внести законопроект по защите страховых пенсий от удержания в случае задолженностей. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, это поможет пенсионерам не лишиться основной части своих денег.

«Формально прожиточный минимум является нижним порогом, к которому должны привязываться все правовые решения, и взыскания, и доплаты. Но по факту такая защита работает лишь на бумаге. <...> ЛДПР вносит законопроект, который защитит страховые пенсии по старости от подобных взысканий», — сказал Слуцкий по итогам встречи представителей ЛДПР с гражданами старшего возраста, прошедшей в рамках партийного проекта «Трудовая доблесть России». Его слова передает ТАСС.

По словам парламентария, действующая практика приводит к тому, что пенсионеры лишаются значительной части своих выплат. Это происходит, когда у граждан старшего возраста могут списать вплоть до 70% доходов, которые те получают из пенсий. Такие случаи по итогу приводят к тому, что пенсионеры получают на руки сумму, меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно законопроекту, планируется внести изменения в статью 99 закона «Об исполнительном производстве». При этом предлагается ввести особый порядок: лимит в 30% не будет распространяться на некоторые категории взысканий, например, алименты, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением.