Украинские беспилотники повредили сотовую вышку в Краснодарском крае
01 декабря 2025 в 06:27
Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками. Под вражеский удар попал поселок Ильский в Северском районе. Об этом сообщает оперштаб Кубани. В результате нападения дронов три частных дома получили урон. Там были выбиты стекла. Также была повреждена вышка сотовой связи.
