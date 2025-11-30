Драка с директором Киркорова, новое шоу Навки и цены: в Москве прогремело открытие ГУМ-катка

Каток будет открыт для всех желающих с 1 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В воскресенье, 30 ноября, на Красной площади прошло торжественное открытие ГУМ-катка. На льду развернулось красочное шоу: зрители смогли увидеть номера из постановки Татьяны Навки «Золушка». Среди присутствующих на мероприятии были замечены многочисленные представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров. Его концертный директор Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем. Подробнее о том, как прошло мероприятие, и чем оно запомнилось, читайте в материале URA.RU.

Кто из знаменитостей пришел на открытие ГУМ-катка

На открытие приехали десятки знаменитостей. В их числе — режиссер Сарик Андреасян с женой Лизой Моряк и дочкой, Татьяна Михалкова (жена Никиты Михалкова), сербский актер Милош Бикович. Среди гостей также были телеведущая Елена Малышева, заммэра Москвы Максим Ликсутов, актрисы Алла Михеева и Юлия Пересильд с дочкой, композитор Аркадий Укупник и другие. Филипп Киркоров выразил готовность покататься, если найдут подходящие коньки. Ему их представили. Видео, как звезда выходит на лед, опубликовал Пятый канал.

Директор Киркорова подрался с популярным блогером

Во время торжественного открытия ГУМ-катка произошел инцидент: концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем. Драка случилась на глазах у публики и привела к тому, что мероприятие было временно приостановлено. Суад обозвал Ситника, после чего тот набросился на блогера. Сам Киркоров остался в стороне от конфликта.

"Золушка" от чемпионки Татьяны Навки

После того как все гости заняли свои места, олимпийская чемпионка Татьяна Навка вышла на лед и, поприветствовав собравшихся, дала старт началу представления. Затем на ледовой арене появились десятки фигуристов, одетых в красочные костюмы, вдохновленные сюжетом сказки «Золушка». Автором постановки выступила Навка в рамках проекта Navka Show.

График работы ГУМ-катка

Каток на Красной площади начнет работу 1 декабря и будет функционировать до 1 марта. Оформление катка в этом году выполнено в стиле знаменитой дымковской игрушки — традиционного глиняного сувенира, который отличается белым фоном с яркими красками, кругами и геометрическими орнаментами. Время работы ледовой арены — с 9:00 до 23:30. За день проводится десять часовых сеансов с перерывами, необходимыми для подготовки льда.

Сколько стоит билет на ГУМ-каток

За прокат коньков придется заплатить отдельно Фото: Никита Сабашников © URA.RU