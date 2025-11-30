CNN: Мадуро согласился уйти в отставку
01 декабря 2025 в 03:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о своей готовности подать в отставку через полтора года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал