Обмен территориями с РФ и жизнь Украины после Зеленского: зачем Киев и США встречались Майями

В Майами закончились переговоры между представителями США и украинской делегацией. На них обсуждался график выборов на Украине и возможность «обмена территориями» между Россией и Украиной, сообщает издание The Wall Street Journal. Сенатор Рубио охарактеризовал прошедшие переговоры как продуктивные. Подробности — в материале URA.RU.

Прошли переговоры Украины и США в Майами

В Майами завершились переговоры между представителями США и украинской делегацией. Во время общения с журналистами госсекретарь США Марко Рубио дал оценку прошедшей встрече, назвав ее продуктивной. По его словам, для достижения результатов переговорный процесс необходимо продолжать в интенсивном режиме.

«Сегодняшние переговоры охватывают график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной», — сообщает издание The Wall Street Journal.

Зеленскому доложили об итогах переговоров в США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первый отчет о результатах работы украинской делегации в Соединенных Штатах Америки. Глава делегации Рустем Умеров проинформировал главу государства о ключевых акцентах диалога и достигнутых договоренностях. Об этом Зеленский сообщил в своем официальном telegram-канале.

Трамп дал оптимистичный прогноз по переговорам

Трамп допустил высокую вероятность достижения договоренностей по ситуации на Украине. Американский лидер позитивно оценил перспективы будущего соглашения между сторонами. Также он зявил, что не намерен ограничивать Россию какими-либо временными рамками в вопросе разрешения украинского конфликта.

«У меня нет крайних сроков. Для меня крайний срок — это когда прекратится конфликт», — сказал Трамп журналистам.

Президент США также подчеркнул, что коррупция является серьезной проблемой для Украины. Она егативно влияет на переговоры по урегулированию конфликта.

Трамп: спецпосланник США встретится с Путиным