Икона Божьей Матери «Знамение»: история и значение образа, как молиться

Икона Пресвятой Богородицы «Знамение» — одна из самых почитаемых святынь русского православия. Ее история связана с удивительным чудом, которое произошло во время осады Великого Новгорода в XII веке, а праздник в честь этой иконы отмечается 10 декабря (27 ноября по старому стилю). О духовном значении иконы, чудесах, связанных с ней, и о том, что просят у святого образа — в материале URA.RU.

Как появилась икона Божией Матери «Знамение»

Икона Божьей Матери «Знамение»

Икона представляет тип Оранта, на ней изображена Пресвятая Богородица с молитвенно поднятыми руками и младенцем Иисусом Христом на груди — символ заступничества и милосердия. Именно новгородская икона «Знамение» считается одной из древнейших и самых почитаемых в России, датируется второй четвертью XII века.

Образ двусторонний, на обороте, скорей всего, изображены святые Иоаким и Анна, молящиеся перед Христом. В XVI веке икона была обновлена, сохранив при этом части древней живописи, что добавляет ей историческую и художественную ценность.

Чудесное знамение

История этой иконы связана с драматическим событием 1170 года, когда Великий Новгород осадили войска князя Андрея Боголюбского. В критический момент архиепископ Иоанн услышал голос, повелевший вынести икону из церкви Спаса Преображения на городскую стену.

Битва новгородцев с суздальцами

В момент крестного хода враги обрушили град стрел, одна из которых поразила лик Богородицы на иконе. Из ее глаз потекли слезы, и лик обратился к народу. Это чудесное знамение вызвало ужас у нападавших, они стали драться между собой и отступили, а новгородцы победили. В память об этом архиепископ установил праздник иконы на 27 ноября (10 декабря по новому стилю), чтобы славить Божию Матерь как Заступницу и Хранительницу.

Почитание иконы

Со временем почитание иконы «Знамение» распространилось по всей России. Многие списки этой иконы обрели чудотворную славу, такие как Абалакская, Курская Коренная и Серафимо-Понетаевская. Для образа строились храмы и монастыри, а в 1356 году в Великом Новгороде возвели церковь в ее честь.

После революции икона хранилась в музее, а затем вернулась в церковь Святой Софии. В 2009 году копия списка иконы совершила витки вокруг Земли на российском космическом корабле «Союз ТМА-16», что символизирует распространение духовной защиты по всему миру. Этот образ продолжает оставаться символом веры, надежды и защиты для православных христиан.

О чем попросить Пресвятую Богородицу 10 декабря

Икона «Знамение» обладает глубоким духовным значением и помогает верующим в различных жизненных ситуациях. Ее почитают как защитницу от внешних врагов и внутренних страстей — греховных желаний, зависти, злобы и пагубных привычек. К ней часто обращаются с молитвами о прекращении конфликтов, исцелении болезней, особенно глазных, и о защите дома и семьи.

Кроме того, у нее просят о восстановлении справедливости, защите от стихийных бедствий, избавлении от сомнений, а также об укреплении веры и наставлении на путь истинный. Важно подчеркнуть, что хотя молитву читают перед иконой, обращаются к самой Пречистой Деве Марии.

Молитва, обращенная через образ «Знамение» к Пресвятой Богородице, начинается с таких слов: «О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления, великому Новуграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия».

Считается, что в праздник важно выйти утром на свежий ветер, что символически очищает душу и тело. Традиционно в этот день занимаются выпечкой, а в ночь на 10 декабря обращают внимание на сны, которые, по поверью, могут принести важные знаки.