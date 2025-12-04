«На Макана не смотреть, не разговаривать»: как проходят первые дни рэпера в армии

По данным СМИ, рэпер служит недалеко от столицы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рэпер Андрей Косолапов (псевдоним — Macan), который меньше недели находится на службе в армии, избегает общения со сослуживцами. Армейцы якобы высмеивают неприступность исполнителя, который предпочитает находиться в одиночестве, пишут СМИ.

Сослуживцев якобы заранее предупредили, чтобы певца лишний раз не трогали. «Парни, с пацанами сейчас переписывался. Сказали: „На Макана не смотреть, он этого не любит“. Имейте в виду. Так что по приезде не смотрите на него, глаза опускайте вниз куда-нибудь, в сторону отводите», — пишет StarHit со ссылкой на переписку армейцев. По данным издания, якобы молодых людей предупредили, что у Косолапова «ничего не спрашивать, не общаться с ним, деньги не выпрашивать».