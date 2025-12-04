Россиянам хотят отсрочить прививки от четырех болезней

Сроки вакцинации собираются сдвинуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России планируют сдвинуть на более поздний срок включение в календарь прививок от менингококка, ветрянки, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ротавируса. Об этом рассказали источники.

«Планируется сдвинуть сроки включения в Национальный календарь прививок вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции», — передает РБК со ссылкой на свои источники. Уточняется, что обязательное вакцинирование против ротавируса переносится с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.