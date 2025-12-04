Россиянам напомнили о «новогодних» штрафах

По словам Бойко, никакие предметы не должны нарушать пожарную безопасность в подъезде Фото: Илья Московец © URA.RU

За украшение российских подъездов к праздникам можно получить штраф. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.

«Если мы говорим, что нарушается правила пожарной безопасности, то это статья 20.4 в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ)», — сказал Бойко радио «Спутник». По его словам, физлицам могут назначить штраф в размере 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 150 тысяч рублей. По его словам, если произошла ЧС и пострадали люди, имущество, либо вовсе скончались люди, то может грозить уголовная ответственность.