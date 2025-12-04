«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак», — цитирует ТАСС американского журналиста. По его словам, женщина рассказала семье, как иностранные наемники и боевики ВСУ избили ее и сожгли дом. Ланкастер подчеркнул, что из-за ВСУ теща потеряла уже два дома с 2014 года.