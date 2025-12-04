В Роспатент подали заявку на регистрацию Ночлежки имени Долиной
Заявка на регистрацию товарного знака ночлежки была подана 3 декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России хотят зарегистрировать «Ночлежку имени Долиной». Соответствующая заявка была подана в Роспатент, следует из базы федеральной службы.
«Заявки на товарные знаки, знаки обслуживания. <...> Ночлежка имени Долиной», — говорится в тексте документа. Заявление было подано от ООД «Бездомная Россия».
Ранее народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала с продажей недвижимости. В 2024-м она продала свою элитную квартиру в Хамовниках Полине Лурье, а деньги за сделку, по словам певицы, у нее выманили мошенники. Через суд Долина вернула себе квартиру обратно, а Лурье осталась без жилья и без денег. После этого общественность ополчилась на артистку, а в сделках с недвижимостью добавился новый риск: покупатели оставались и без жилья, и без денег. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.
