Росавиация закрыла аэропорт в Ингушетии
04 декабря 2025 в 06:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту МАГАС введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в официальном telegram-канале. Ограничения ввелись в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что введены ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал