Власти придумали, как предотвратить новые обманы по «схеме Долиной»

Мера подготовлена в сфере «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Для предотвращения мошеннических схем на рынке недвижимости в России могут обсудить систему «охлаждения» сомнительных сделок. Так ответили в Генпрокуратуре на запрос председателю комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, сообщили в СМИ. Речь идет «бабушкиной схеме» при продаже жилья, о которой стало известно после скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной.

«Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею „охлаждения“ сомнительных сделок. Такие изменения „спроектированы в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ „О государственной регистрации недвижимости“, — пишет РБК. Если поправки введут, то они, в частности, будут выражены в введении процедуры приостановления регистрационных действий с имуществом и „периода охлаждения“ в отношении сомнительных сделок, считает замгенпрокурора Анатолий Разинкин.