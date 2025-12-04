Украина атаковала Россию беспилотниками, есть погибший и повреждения энергетики: карта атак БПЛА на 4 декабря

Украинский дрон сбит при попытке атаки на Москву Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После атаки беспилотников ВСУ по российским регионам в ночь на 4 декабря есть погибший: мужчина в Белгородской области скончался из-за целенаправленной атаки Киева по гражданскому автомобилю. После артиллерийского удара по Запорожской области была нарушена энергетическая структура. Без электричества остались более двух тысяч человек. В ряде регионов объявляли угрозу атаки БПЛА. Карта атак дронов на 4 декабря — в материале URA.RU.

Москва

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА, который летел в сторону Москвы. Это следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина в его telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты.

Белгородская область

В Белгородской области, в результате атаки украинских БПЛА погиб мирный житель. Произошло это в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Гора-Подол в результате целенаправленной атаки ВСУ на автомобиль мужчина получил тяжёлые ранения. Медики Грайворонской ЦРБ до последнего пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — заявил Гладков в своем telegram-канале.

До происшествия в регионе вводился режим ракетной опасности (в 21:16 по московскому времени). Позже он был отменен.

Запорожская область

В результате артиллерийского удара ВСУ пострадала электроэнергетическая структура Запорожской области. Об этом рассказал губернатор Евгений Балицкий.

«В северо-западной части региона 2113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале.

Воронежская область

Над Воронежской областью было сбито три беспилотника. В результате нападения пострадала 46-летняя женщина, она была госпитализирована. Это следует из заявления главы региона Александра Гусева, опубликованном в его telegram-канале.

Помимо этого губернатор рассказал о поврежденном автомобиле и выбитых окнах одной из квартир. Он отметил сохраняющуюся угрозу нападения в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах.

Брянская область

Два беспилотника ВСУ были перехвачены над территорией Брянской области. Это следует из сообщения главы региона Александра Богомаза в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Пензенская область

В Пензенской области в 21:50 по московскому времени был введен режим беспилотной опасности. Он был отменен в 04:06. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

Липецкая область

На территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности в 20:09 по московскому времени. Следом был объявлен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» для Липецка и Липецкого, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского муниципальных округов. Это следует из сообщения главы региона Игоря Артамонова в telegram-канале.

Следом режим «Угрозы атаки БПЛА» вводился в ряде других муниципальных округов, а именно: для Грязинского, Добринского, Усманского, Добровского, Краснинского, Становлянского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского, Елецкого и Измалковского. К тому же режим вводился на территории города Елец и Лев-Толстовского муниципального района.

Тульская область

В Тульской области объявлялась опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Северная Осетия

Режим беспилотной опасности и возможное временное замедление работы мобильной связи и интернета вводились в Северной Осетии. Это следует из сообщения главы региона Сергея Меняйло в telegram-канале.

Кабардино-Балкария

На территории Кабардино-Балкарии также вводился режим беспилотной опасности. Это следовало из сообщения губернатора Казбека Кокова. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ставропольский край

Режим беспилотной опасности был объявлен по всей территории Ставропольского края. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Позже об опасности сообщил мэр города Ессентуки Владимир Крутников и глава города Кисловодска Евгений Моисеев. Они привели сообщения РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) о введении режима.

Перехваченные БПЛА вечером 3 декабря

С 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 37 беспилотников ВСУ. Это следует из сообщения Минобороны РФ в telegram-канале.