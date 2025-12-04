Программа жены Зеленского по размещению сирот в Турции обернулась скандалом

Елена Зеленская является первой леди Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Инициированная супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой программа по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом после того, как стало известно, что две несовершеннолетние девушки родили детей от поваров турецких отелей. На проект выделили 10 млн долларов, часть средств — это пожертвования украинцев, выяснили журналисты.

«После того, как стало известно о беременности девочек 14 и 16 лет, их вернули домой на Украину и записали студентками техникума. Обе уже родили детей», — передает издание NV.ua.

По словам участников программы, представители украинского посольства вынуждали их принимать участие в постановочных видеозаписях с песнями и танцами. В случае отказа у несовершеннолетних изымали мобильные телефоны и вводили ограничения в питании. Одной из девочек заявили, что она обязана сниматься, поскольку за нее «уже заплатили деньги». Кроме того, детей регулярно задействовали в видеороликах, предназначенных для сбора денежных средств.

Условия проживания, по их словам, не соответствовали элементарным нормам: отмечались антисанитария, грязное постельное белье, ограниченный доступ к воде и санитарным помещениям, а также перенаселенные комнаты. Организация учебного процесса систематически нарушалась из ‑за нестабильного интернет-соединения, а выданные для онлайн-занятий планшеты изымались в качестве наказания.