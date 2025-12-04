Логотип РИА URA.RU
Общество

Популярный маркетплейс оставил крючок для возвращения в Россию

Маркетплейс eBay зарегистрировал в России товарный знак
04 декабря 2025 в 07:18
eBay получил в Роспатенте регистрацию товарного знака сроком до 2034 года

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американский маркетплейс eBay зарегистрировал товарный знак в России. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

«Заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято решение о регистрации до 2034 года», — свидетельствуют документы ведомства. Об этом сообщают РИА Новости. 

Правообладателем знака указана американская «иБэй Инк». При этом маркетплейс официально не возобновлял работу в стране после приостановки в 2022 году.

Компания eBay Ink специализируется на оказании услуг в сфере онлайн-аукционов и электронной коммерции. Организация была создана в 1995 году.

