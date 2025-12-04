Минздрав скорректировал проект о наставничестве для молодых врачей

Минздрав расширил список специальностей для обязательного наставничества медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минздрав РФ расширил перечень специальностей для обязательного наставничества выпускников медицинских учебных заведений. Соответствующие изменения внесены в проект ведомственного приказа, сообщила пресс-служба министерства.

«Выпускники медколледжей и вузов не будут испытывать никаких дополнительных ограничений при трудоустройстве для работы с наставником», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Сообщение передает РИА Новости.

Уточнено, что наставничество будут обеспечивать все учреждения, работающие в системе ОМС. При этом трудоустраивать молодых специалистов будут на должности строго в соответствии с полученной квалификацией.

Новые правила касаются выпускников по специальности «остеопатия» и ординаторов-нейрохирургов. Для них установлены дифференцированные сроки обязательной работы под руководством наставника.