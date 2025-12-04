В РФ предложили альтернативу полной блокировке WhatsApp*
Точечное ограничения WhatsApp* вместо полной блокировки предложил Сергей Степашин
Альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории) в России могут стать точечные ограничения, направленные против экстремистских материалов. Такое мнение выразил председатель ассоциации юристов России Сергей Степашин.
«Я не сторонник закрывать все. Давайте посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал Сергей Степашин. Его слова передает ТАСС.
Ранее Роскомнадзор сообщал о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp* из-за нарушений законодательства. В ведомстве подчеркивают, что мессенджер используется для организации террористических действий и является инструментом для мошенничества. В случае дальнейшего игнорирования российских требований мессенджеру грозит полная блокировка на территории страны.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории
