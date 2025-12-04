Логотип РИА URA.RU
Страна НАТО резко изменила стратегию по Украине

Bloomberg: Рим изменил стратегию поддержки Киева, отказав в поставках оружия
04 декабря 2025 в 07:42
Министр Таяни заявил об изменении стратегии Италии по военной помощи Киеву

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Италия меняет стратегию по поставкам вооружений для Украины на фоне внутренних и финансовых трудностей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул Таяни, объясняя позицию Рима. Его слова передает Bloomberg.

Ранее Италия после некоторых колебаний согласилась присоединиться к программе НАТО PURL. Однако текущие высказывания главы дипломатии вступают в противоречие с позицией европейского оборонного лобби, призывающего наращивать производство.

Украина, в свою очередь, запросила дополнительные 1,2 миллиарда долларов на зимние поставки вооружения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что около двух третей стран альянса уже участвуют в программе закупок.

Ранее вице-премьер Маттео Сальвини уже высказывался за прекращение военных поставок Украине после выработки мирного плана, хотя правительство при этом утвердило 12-й пакет помощи Киеву. На фоне сообщений о тайных консультациях США и России и о коррупционного скандала вокруг Украины в Италии обсуждается возможное продление военной поддержки до конца 2026 года.

