Страна НАТО резко изменила стратегию по Украине
Министр Таяни заявил об изменении стратегии Италии по военной помощи Киеву
Италия меняет стратегию по поставкам вооружений для Украины на фоне внутренних и финансовых трудностей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Антонио Таяни.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул Таяни, объясняя позицию Рима. Его слова передает Bloomberg.
Ранее Италия после некоторых колебаний согласилась присоединиться к программе НАТО PURL. Однако текущие высказывания главы дипломатии вступают в противоречие с позицией европейского оборонного лобби, призывающего наращивать производство.
Украина, в свою очередь, запросила дополнительные 1,2 миллиарда долларов на зимние поставки вооружения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что около двух третей стран альянса уже участвуют в программе закупок.
Ранее вице-премьер Маттео Сальвини уже высказывался за прекращение военных поставок Украине после выработки мирного плана, хотя правительство при этом утвердило 12-й пакет помощи Киеву. На фоне сообщений о тайных консультациях США и России и о коррупционного скандала вокруг Украины в Италии обсуждается возможное продление военной поддержки до конца 2026 года.
