Губернатор Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники во время ночной атаки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Силы ПВО отразили ночную воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив беспилотники в нескольких районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА. Люди не пострадали», — заявил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Воздушная цель была нейтрализована над территориями Новошахтинска, Чертковского, Тарасовского, Белокалитвинского и Миллеровского районов. Оперативная группа выехала на места для оценки возможных повреждений инфраструктуры.
