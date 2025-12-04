Мошенники придумали новый способ сбора данных россиян

Фишинговые сайты с новогодними билетами используются для сбора контактов россиян Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники создают фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления для сбора персональных данных россиян. Об этом рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для „обратной связи“», — сказала Елена Браун. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт пояснила, что собранная информация становится основой для последующих преступлений. Злоумышленники используют ее как для прямого выманивания денег, так и для подготовки таргетированных атак.

