Певца Сергея Жукова заметили в метро

Пробки заставили Сергея Жукова спуститься в метро
03 декабря 2025 в 23:31
Артист записал кружок в telegram-канале о поездке на метро

Артист записал кружок в telegram-канале о поездке на метро

Фото: Илья Московец © URA.RU

Певец Сергей Жуков, основатель группы «Руки вверх», пересел на метро из-за десятибалльных пробок на дорогах Москвы. В городе наблюдается сложная дорожная ситуация, в центре города перекрыли дороги. Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом. 

«Метро в Москве прекрасно. У нас самый красивый метрополитен в мире», — отметил певец. Об этом сообщает Майл.ру Авто

Артист записал кружок в telegram-канале «Сергей Жуков и Руки Вверх», как он спускается на эскалаторе. Его пост собрал большое число реакций.

