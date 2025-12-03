Самолет, летевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия
04 декабря 2025 в 00:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Cамолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и в настоящее время совершает круговые полеты над территорией Подмосковья. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал