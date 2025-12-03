Загадочно пропавшую в Турции россиянку с ребенком нашли на юге страны
Мать и сын будут перевезены в один из депортационных центров Стамбула
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пропавшая в Турции россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим задержаны на турецко-сирийской границе и готовятся к депортации в Россию. Об этом в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. По данным дипломатов, сейчас семья находится в депортационном центре в городе Адана, в ближайшее время их планируют этапировать в один из специальных центров для оформления отправки на родину.
«28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане», — сообщили дипломаты, передает РИА Новости. Там пояснили, что сроки возвращения женщины и ребенка в Россию зависят от миграционных процедур, которые проводит турецкая сторона.
По данным консульства, в ближайшее время мать и сын будут перевезены в один из х депортационных центров Стамбула, где завершат оформление необходимых документов для их отправки в РФ. Представитель дипмиссии отметил, что жалоб на состояние здоровья от задержанных не поступало, условия содержания их устраивают.
Ранее сообщалось, что 32‑летняя гражданка РФ Дарья Лучкина 17 октября вылетела из Москвы в Стамбул вместе с 10‑летним сыном. После прилета, по их данным, женщина с ребенком сели в частный автомобиль у аэропорта и уехали в неизвестном направлении, после чего перестали выходить на связь с родственниками. Информация о пропаже распространялась в волонтерских сообществах и профильных telegram-каналах, где публиковали приметы женщины и ребенка и просили откликнуться очевидцев, напоминает RT.
