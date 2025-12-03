Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Загадочно пропавшую в Турции россиянку с ребенком нашли на юге страны

03 декабря 2025 в 23:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мать и сын будут перевезены в один из депортационных центров Стамбула

Мать и сын будут перевезены в один из депортационных центров Стамбула

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пропавшая в Турции россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим задержаны на турецко-сирийской границе и готовятся к депортации в Россию. Об этом в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. По данным дипломатов, сейчас семья находится в депортационном центре в городе Адана, в ближайшее время их планируют этапировать в один из специальных центров для оформления отправки на родину.

«28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане», — сообщили дипломаты, передает РИА Новости. Там пояснили, что сроки возвращения женщины и ребенка в Россию зависят от миграционных процедур, которые проводит турецкая сторона.

По данным консульства, в ближайшее время мать и сын будут перевезены в один из х депортационных центров Стамбула, где завершат оформление необходимых документов для их отправки в РФ. Представитель дипмиссии отметил, что жалоб на состояние здоровья от задержанных не поступало, условия содержания их устраивают.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что 32‑летняя гражданка РФ Дарья Лучкина 17 октября вылетела из Москвы в Стамбул вместе с 10‑летним сыном. После прилета, по их данным, женщина с ребенком сели в частный автомобиль у аэропорта и уехали в неизвестном направлении, после чего перестали выходить на связь с родственниками. Информация о пропаже распространялась в волонтерских сообществах и профильных telegram-каналах, где публиковали приметы женщины и ребенка и просили откликнуться очевидцев, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал