Загадочно пропавшую в Турции россиянку с ребенком нашли на юге страны

Пропавшая в Турции россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим задержаны на турецко-сирийской границе и готовятся к депортации в Россию. Об этом в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. По данным дипломатов, сейчас семья находится в депортационном центре в городе Адана, в ближайшее время их планируют этапировать в один из специальных центров для оформления отправки на родину.

«28 ноября мы получили информацию, что россиянка с сыном были задержаны на турецко-сирийской границе и доставлены в депортационный центр в Адане», — сообщили дипломаты, передает РИА Новости. Там пояснили, что сроки возвращения женщины и ребенка в Россию зависят от миграционных процедур, которые проводит турецкая сторона.

По данным консульства, в ближайшее время мать и сын будут перевезены в один из х депортационных центров Стамбула, где завершат оформление необходимых документов для их отправки в РФ. Представитель дипмиссии отметил, что жалоб на состояние здоровья от задержанных не поступало, условия содержания их устраивают.

