Трамп узнал об итогах встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера
03 декабря 2025 в 23:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа об итогах встречи с Путиным. В Белом доме ее оценили как результативную. Об этом сообщило агентство Reuters,.
