Общество

Собянин сообщил о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

03 декабря 2025 в 23:12
Собянин ответил на важные вопросы во время прямой трансляции

Собянин ответил на важные вопросы во время прямой трансляции

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Москве наблюдается дефицит трудовых ресурсов во всех без исключения секторах столичной экономики. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе не хватает около 500 тысяч сотрудников.

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин в эфире ТВ-Центра. Он подчеркнул, что речь идет о системной проблеме, связанной не только с текущей конъюнктурой, но и с долгосрочными демографическими трендами. По словам мэра, оценка дефицита в 500 тысяч человек складывается из потребности предприятий и организаций разных отраслей города.

В ближайшие годы в России наибольший спрос на рынке труда придется на специалистов по сварке и работников швейного производства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее данным, в стране сейчас зафиксирован максимально высокий уровень занятости среди трудоспособного населения, передает телеканал 360. 

Комментарии (2)
  • Однако!!!
    04 декабря 2025 00:25
    Зарплату достойную платите, отбоя не будет!!!
  • Армавирец.
    03 декабря 2025 23:49
    Чиновников сократить и во многом покроют.
