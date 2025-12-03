Юрист предупредил, что «схема Долиной» действует уже давно

Схеме Долиной на рынке жилья уже 25 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Схемам на рынке недвижимости, аналогичным делу народной певицы Ларисы Долиной, уже 25 лет. Об этом рассказал заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. При такой схеме продавец, после продажи квартиры и получения крупной суммы денег, отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников.

«Еще 25 лет назад мы судились по договорам ренты, когда бабушки получали уход, а потом говорили, что им он пришелся не по душе и вообще они не осознавали своих действий в момент заключения договора, поэтому квартиру снова нужно вернуть им», — рассказал Никита Филиппов. Его слова передает РИА Новости.

Филиппов подчеркнул, что похожая схема получила широкий общественный резонанс за счет известности Долиной. И Верховный суд в ближайшее время стабилизирует ситуацию на рынке недвижимости.

