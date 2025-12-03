Юрист предупредил, что «схема Долиной» действует уже давно
Схеме Долиной на рынке жилья уже 25 лет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Схемам на рынке недвижимости, аналогичным делу народной певицы Ларисы Долиной, уже 25 лет. Об этом рассказал заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. При такой схеме продавец, после продажи квартиры и получения крупной суммы денег, отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников.
«Еще 25 лет назад мы судились по договорам ренты, когда бабушки получали уход, а потом говорили, что им он пришелся не по душе и вообще они не осознавали своих действий в момент заключения договора, поэтому квартиру снова нужно вернуть им», — рассказал Никита Филиппов. Его слова передает РИА Новости.
Филиппов подчеркнул, что похожая схема получила широкий общественный резонанс за счет известности Долиной. И Верховный суд в ближайшее время стабилизирует ситуацию на рынке недвижимости.
Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной сначала разгорелся в 2024 году, а потом снова в 2025. Артистка заявила, что продала жилье под влиянием мошенников. После чего она вернула квартиру в Хамовниках через суд. Добросовестный покупатель Полина Лурье осталась без жилья и без денег. После этого общественность ополчилась на артистку. Совокупный охват материалов, посвященных этой теме, достиг почти 100 млн просмотров. Верховный суд усмотрел нарушение в решении нижестоящих инстанций и уже запросил материалы дела об оспаривании сделки по продаже квартиры.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
