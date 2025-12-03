Логотип РИА URA.RU
В России ускорился рост зарплат

Росстат: заработные платы за год в среднем по стране увеличились на 4,5%
03 декабря 2025 в 23:21
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в сентябре 2025 года ускорился рост заработных плат. Об этом в среду сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За январь–сентябрь 2025 года реальные заработные платы в среднем по стране увеличились на 4,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

В сентябре 2025 года реальная заработная плата в России (с учетом инфляции) увеличилась на 4,7% в годовом выражении, следует из доклада на сайте Росстата. Для сравнения, в августе рост составлял 3,8%, в июле — 6,6%, в июне — 5,1%, в мае — 4,2%, в апреле — 4,6%, в марте — 0,1%, в феврале — 3,2%, а в январе — 6,5%. Так за период с января по сентябрь реальные заработные платы в среднем по стране увеличились на 4,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в сентябре 2025 года достигла 96 182 рублей. Это на 13,1% больше, чем в сентябре 2024-го, следует из материалов статистического ведомства. 

Ранее сообщалось, что в России увеличивается количество регионов с высоким уровнем доходов населения. По данным за август 2025 года, уже 12 субъектов Федерации превысили отметку в 100 тысяч рублей среднемесячной заработной платы.

В список в основном попали северные регионы и ключевые экономические центры России. Высокий уровень заработков зафиксирован также в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, где средний доход населения превышает 130 тысяч рублей.

Российское правительство приняло решение направить 14 млрд рублей в 33 региона в целях частичного возмещения дополнительных затрат, связанных с повышением заработной платы работников бюджетного сектора. Кроме того Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий индексацию минимального размера оплаты труда начиная с 1 января 2026 года.

Комментарии (3)
  • читатель
    03 декабря 2025 23:53
    инфляция выше гораздо
  • анна
    03 декабря 2025 23:52
    Гдееееееееееее
  • Армавирец.
    03 декабря 2025 23:46
    А цен?
