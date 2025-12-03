Логотип РИА URA.RU
Общество

Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

03 декабря 2025 в 23:38
Кадыров задал вопрос президенту России



Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом — не обидится ли глава государства, если в случае конфликта с Европой, потенциальный противник добровольно будет извиняться. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. Ранее Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но готова к сражениям.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если Европа начнет конфликт, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — подчеркнул Кадыров. Он добавил, что инициаторы возможной войны с Россией быстро проиграют.

Путин подчеркнул накануне, что Москва не собирается воевать с Европой. Но если европейские страны хотят начать такой конфликт, то Россия готова к нему прямо сейчас, передает RT.

