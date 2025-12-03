Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

Кадыров задал вопрос президенту России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом — не обидится ли глава государства, если в случае конфликта с Европой, потенциальный противник добровольно будет извиняться. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. Ранее Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но готова к сражениям.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если Европа начнет конфликт, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — подчеркнул Кадыров. Он добавил, что инициаторы возможной войны с Россией быстро проиграют.