Грузия требует извинений от Евросоюза

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от институтов Евросоюза официальных извинений за заявления о якобы применении грузинскими властями химического оружия при разгоне протестов в конце 2024 года. Об этом он заявил журналистам в Тбилиси. По словам спикера, в извинениях должны участвовать Еврокомиссия, отдельные депутаты Европарламента и подконтрольные ЕС неправительственные организации.

«Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом (боевое отравляющее вещество — прим. ред.) были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО», — сказал Папуашвили. Его слова передает ТАСС.

Он назвал произошедшее частью гибридной операции против его страны. По его словам, в формировании «ложных нарративов» участвуют структуры ЕС и отдельные европейские чиновники. Спикер отдельно обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии в «особо враждебной риторике» в адрес Грузии и грузинского народа и заявил, что подобные заявления наносят ущерб репутации государства за рубежом.

