Грузия требует извинений от Евросоюза
«Грузинская мечта» заявила о намерении обратиться в международные суды
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от институтов Евросоюза официальных извинений за заявления о якобы применении грузинскими властями химического оружия при разгоне протестов в конце 2024 года. Об этом он заявил журналистам в Тбилиси. По словам спикера, в извинениях должны участвовать Еврокомиссия, отдельные депутаты Европарламента и подконтрольные ЕС неправительственные организации.
«Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом (боевое отравляющее вещество — прим. ред.) были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии (Анита Хиппер — прим. ред.), европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО», — сказал Папуашвили. Его слова передает ТАСС.
Он назвал произошедшее частью гибридной операции против его страны. По его словам, в формировании «ложных нарративов» участвуют структуры ЕС и отдельные европейские чиновники. Спикер отдельно обвинил пресс-секретаря Еврокомиссии в «особо враждебной риторике» в адрес Грузии и грузинского народа и заявил, что подобные заявления наносят ущерб репутации государства за рубежом.
Поводом для требований Тбилиси стал материал вещательной корпорации Би-би-си, опубликованный 1 декабря. В нем утверждалось, что власти Грузии в 2024 году якобы применили против митингующих отравляющее вещество времен Первой мировой войны — камит, который, как указано в публикации, использовали французские войска против Германии и затем вывели из обращения в 1930-х годах. Авторы материала ссылались на свидетельства участников протестов в Тбилиси. После выхода статьи представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ожидает «быстрого и надежного расследования» в связи с прозвучавшими обвинениями, напоминает RT.
