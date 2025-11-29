У россиян появится новая отметка в паспорте
Россияне смогут внести свой ИНН в паспорт
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Каждый гражданин России сможет бесплатно внести в паспорт отметку о своем идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Эта процедура исключительно добровольная. Соответствующую информацию сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина.
«Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном ИНН в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года», — процитировало Дрожжину РИА Новости.
Поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Однако его наличие в паспорте не заменяет само свидетельство, напомнила Дрожжина.
Как сообщало URA.RU ранее, парламентарии получают обращения от граждан с просьбами вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспортах, которые с 2021 года вносятся только по желанию владельца. Раньше при предъявлении документа можно было сразу узнать о семейном статусе человека — когда он родился, вступил в брак, сколько у него детей. Теперь же паспорт зачастую остается «пустым».
