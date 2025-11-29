У россиян появится новая отметка в паспорте

Поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Однако его наличие в паспорте не заменяет само свидетельство, напомнила Дрожжина.

Как сообщало URA.RU ранее, парламентарии получают обращения от граждан с просьбами вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспортах, которые с 2021 года вносятся только по желанию владельца. Раньше при предъявлении документа можно было сразу узнать о семейном статусе человека — когда он родился, вступил в брак, сколько у него детей. Теперь же паспорт зачастую остается «пустым».