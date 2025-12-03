Трамп признал ухудшение переговорной позиции Киева
04 декабря 2025 в 03:00
Фото: © URA.RU
С момента встречи Трампа с Зеленским условия возможного мирного урегулирования для Украины существенно ухудшились. Об этом глава США заявил в Белом доме.
