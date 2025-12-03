Польша хочет участвовать в мирных переговорах по Украине
Польша намерена расширить «евротройку» для участия в мирных переговорах
Польша заявила о стремлении получить статус рамочной страны в рамках «коалиции желающих» и добивается расширения формата «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция), чтобы включиться в процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса. Это сообщение обнародовал польский МИД по итогам переговоров в Брюсселе руководителя дипломатии Польши, вице-премьера Радослава Сикорского с коллегой из Британии Иветт Купер.
«Сикорский поднял вопрос о включении Польши в „коалицию желающих“ в качестве рамочной страны. Также обсуждалось расширение формата „евротройки“ с целью включения польских представителей в переговоры с США и Украины по мирному плану», — на заявление ведомства ссылается РИА Новости.
