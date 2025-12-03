Логотип РИА URA.RU
Прокуратуру заинтересовал инцидент с пассажирским самолетом Red Wings

04 декабря 2025 в 03:46
Московская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Организована проверка после аварийной посадки самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего рейсом «Москва — Пхукет» и вернувшегося в аэропорт Домодедово из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту „Москва-Пхукет“.», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации ведомства, при установлении фактов нарушений прокуратура намерена задействовать весь комплекс предусмотренных законом мер реагирования.Boeing 777–200 Red Wings, выполнявший рейс Москва — Пхукет с 425 пассажирами и 13 членами экипажа, вернулся в Домодедово после срабатывания системы контроля двигателя и сообщения о возможном возгорании. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

